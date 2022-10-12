鶯歌陶瓷博物館與台大藝術史研究所、台大博物館群、台大美術館籌備處合作，即日起至10月30日將展出「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」特展，挑選出18至20世紀重要陶瓷產區的68件陶瓷彩繪作品。（陶博館提供）

鶯歌陶瓷博物館與台大藝術史研究所、台大博物館群、台大美術館籌備處合作，即日起至10月30日將在陶博館B1陶藝長廊展出「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」特展，挑選出18至20世紀重要陶瓷產區的68件陶瓷彩繪作品，訴說世界當在地製造模式，以及發展成全球接壤的國際化產品的過程，帶領觀眾遊歷世界彩繪陶瓷作品。

陶博館長張啟文表示，陶博館長期與國內各館校合作，融合專業實務、學術領域，創造雙贏的藝文交流，台大藝術史研究所以藝術鑑賞學為基礎，協助詮釋文化史的脈絡，維護及發揚文化資產，這次展覽也區分為「材料與技術的革新」、「必勝經典款」兩大單位，帶領觀眾認識世界重要陶瓷產區如何用色彩與全球連結，新的陶瓷視覺文化在各地展開的精彩故事。

陶博館指出，「材料與技術的革新」以材料、彩料的介質、陶瓷胎體、轉印技術的演變，邀請觀眾認識世界陶瓷產業發展的軌跡，像是《轉印加彩花鳥紋盤》是著名的英國瑋緻活窯廠所製，技法是先轉印圖樣，再套色轉印加彩，小部分手繪加彩，獨特紋樣具可看性。

另外，「必勝經典款」則是探索當時流行的色彩組合與紋樣風潮，像是日本有田產製的《伊萬里五彩花卉紋盤》，以藍、紅、金為主要色調，配色與紋樣組合豐富，呈現華麗的風格；德國麥森瓷廠《龍鳳紋盤》也擷取東亞瓷器的裝飾元素再設計，展現事龍鳯、中國人物、印度花樣等經典款式。

陶博館表示，展覽也可看見台灣日據時期的彩繪陶瓷發展，由日本進口粉紅色裝飾的《幾合紋花磚》就是使用在建築及家具上的花磚；日據末期至戰後初期，台灣製作的《青花加彩折枝花卉盤》、《青花加彩梅仔花卉碗》也改變了青花為主的用彩，若想了解更多陶瓷彩繪發展，可至陶博館官方網站（https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw／）或粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。