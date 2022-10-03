陳美鳳將邀鮮肉男團合作演出。（三立電視提供）

今年國慶晚會將於10月9日在桃園陽光劇場盛大舉行，歌手卡司星光爆棚，包括陳美鳳、王彩樺、許富凱、陳芳語、舒米恩、黃宇寒及人氣女團樂天女孩等人輪番開唱。陳美鳳這次空降國慶舞台，邀來一組鮮肉男團合作，造型上將呈現時尚、端莊大方風格，她更放話會有一件珍藏30年配件獨家亮相：「這配件是陪著我走過海外宣慰僑胞等黃金歲月的珍寶。」

許富凱今年二度前往桃園參加國慶晚會，直呼自己跟桃園特別有緣，這次將獻唱經典歌向歌后致敬，預告：「這次演出內容非常不一樣，特別選唱在桃園出生的歌后鳳飛飛歌曲、還會跟彩樺姐有一個彩蛋合作，大家一定要好好期待。」王彩樺總是稱許富凱為兒子，這次「母子」同台勢必笑料與火花不斷。

王彩樺去年多次來桃園工作外、對於陽光劇場更為熟悉，打趣說：「連廁所在哪裡，我都可以帶你去，這個場地又舒服又棒，大家一定要來現場好好享受喔。」此外，金曲獎殿堂指標的舒米恩與黃宇寒當晚獻唱母語歌曲，屆時現場氣氛感動人心。