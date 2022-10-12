經濟部長王美花於美東時間11日參與一場包括半導體相關業者、雲端及網通設備、電動車、ICT及汽車產業等的企業論壇。王美花強調，台美在變動中的世界，台美間更應該緊密合作，深化夥伴關係，她認為台美企業有三大共同目標，包括共同因應全球經濟的變局、建構更強韌安全的產業鏈結、讓台美產業合作成為掌握未來商機的關鍵拼圖。

王美花強調，在疫情及俄烏戰爭影響下，全球經濟陸續出現晶片供應及全球通膨等問題，台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間更應該緊密合作，深化夥伴關係。

王美花指出，台美產業合作，正是推動世界經濟前進的「夢幻隊」，在半導體方面，美國設計，台灣製造，是全球最有效率的生產模式；在電動車領域，台灣在ICT上的基礎，可以轉化為中控電腦及顯示器技術的優勢，共同打造高效率的電動車供應鏈；在下世代通訊，台灣的硬體優勢，可以成為美國電信、雲端服務商的夥伴，創造更大商機。而台灣透過半導體學院的人才培育方式，也能夠給世界參考。

王美花表示，最近這段時間，台海情勢跟全球供應鏈韌性受到矚目，台灣不僅有決心守護自由民主體制，也持續提升自我防衛能力，同時感謝美國政府對台灣的鼎力支持，王美花指出，台灣的重要性已被世界看見，不只地緣重要性，更是全球產業鏈的關鍵，當台灣受影響，全世界的經濟，包括中國在內，都會受非常大的傷害，沒有國家可以倖免。

王美花說，台灣人民不是第一天面對威迫，我們從不挑釁，但也絕不退縮。眾多為台灣發聲的盟友也都了解，當他們支持台灣時，這不只是支持民主體制，更是維持整個印太地區的繁榮與秩序。而台灣與美、歐、日等理念相近盟友的合作，將是世界維持安全與繁榮的關鍵。