美國上周對中國祭出新一波晶片及設備出口管制，經濟部11日晚間指出，台灣半導體相關產業，長期服務全球客戶，也高度重視法遵。除恪遵國內法令，也同時配合下單的國際客戶需求及客戶在地國的規範。

根據外媒報導，美國商務部工業及安全局（BIS）日前公布最新一波對中國晶片的擴大管制，有關先進運算與半導體製造的新出口限制，且有關半導體製造的限制7日起生效，對於美國人不得支援中國半導體製造或設備的禁令則在12日生效，至於涉及先進運算與超級電腦的規定則會在21日生效。

經濟部強調，台灣半導體產業鏈經過超過40年的發展，建立超過1000家相關供應鏈，因此台灣在半導體製造生產的效率、供應鏈完整度及創新能量會持續追求卓越，關鍵地位不會動搖。

經濟部指出，下半年全球經濟變數較多，包括戰爭因素、各國升息抑制通膨、消費性產品需求等因素皆有影響，但我國半導體持續維持全球競爭優勢，基本面穩健。政府也與各廠商保持密切聯繫，支持業者投資擴廠、創新發展所需，持續扮演全球科技發展的關鍵基礎。