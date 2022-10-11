關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）受惠自行車相關設備出貨暢旺，9月營收為2.66億元，月減21.88％、年增32.59％；累計前三季營收為19.28億元，較去年同期成長21.73％。

進入後疫情時代，高階自行車接受度大幅提升。根據經濟部貿易局統計，台灣2021年E-bike出口量已近百萬輛，相較2015年成長20倍，預估至2028年E-bike市場年複合成長率約10％。由於E-bike生產規模持續放大，品牌廠對款式推陳出新，加速高階自行車規格下放，進而推動消費者購買意願提高，以及持續的替換與升級需求。

近期台灣品牌廠表示，目前全球高階及E-bike需求維持年成長一至兩成以上看法不變，訂單能見度已達2024年，然因Shimano中高階變速器、控制器及相關零件仍處於吃緊狀況，預期2023年底供需才會得到緩解。

由於E-bike需求持續看好，台系供應鏈在考量生產成本及關稅優惠等因素下，陸續規劃在台灣及東南亞等地設廠，其中，巨大預計在越南平陽省建置100萬台年產能之廠房，預計2023年下半年投產；拓凱台灣中科廠也預計於2023年底完工、愛地雅亦擴增台灣廠產能。旭東為自行車設備大廠，近年以自動化設備導向，開發出液壓管件到雷切一條龍生產，為自動焊接的後製程提供完整的備料系統，預期將持續受惠於供應鏈擴產需求。

半導體設備業務亦為旭東近年成長較為迅速之領域，預期全球半導體資本支出維持高檔，半導體設備業務將逐漸開花結果，未來有機會持續成長。