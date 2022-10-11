組車廠雙雄愛地雅（8933）、明係（6804）9月營收雙雙刷新歷史單月新高紀錄，11日早盤股價逆勢大漲！其中，明係鎖住漲停57.9元、上漲了5.2元；愛地雅最高漲幅達5%、衝到21.30元，目前漲幅逾3%，成交量破1.3萬張。

愛地雅繼8月合併營收達5.8億元新高後，9月合併營收突破6.55億元，再次刷新單月營收紀錄，年增37.31％；前三季合併營收41.25億元，年增28.13％。

法人表示，愛地雅隨著第四季進入傳統出貨旺季，歐洲及北美兩家新創獨角獸新客戶訂單自第四季開始出貨，預估在調整接單策略奏效，單月營收站上6億元將進入新常態，今年全年營收可望突破60億元。

明係9月合併營收3.46億元，年增218.8％，創下單月新高；前三季合併營收21.81億元，年增83.8％。明係表示，9月營收大幅成長係因上游零組件供料情形較改善，自行車中高階市場需求強勁。

法人表示，全球自行車市場針對中高階需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，尤其在中高階自行車市場需求依舊強勁下，將迎來爆發性成長的黃金期，今年營收與獲利可望雙創高峰。