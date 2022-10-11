美國上周宣布對大陸晶片業的新一波制裁，未來要銷售人工智慧（AI）、超級電腦和晶圓代工等領域的技術或產品給大陸廠商，都需要事先取得許可證，雙方關係再度惡化，分析師認為，雙方大打經濟戰，彼此已經沒有和解的機會，不排除大陸會採取報復手段。

美媒報導，美國除了針對半導體產品與技術設下嚴格出口禁令，還傳出新增31家大陸企業進入「未經核實清單」代表美方無法核實這些實體，受影響的企業包括大陸記憶體晶片龍頭長江存儲，這也暗示這些企業未來恐被列入更嚴格的實體清單。

報導提到，此次是拜登上任後制裁大陸晶片業最為激進的一次，企圖阻止大陸厚實軍事與科技實力，降低美國國安受威脅的程度，半導體產業分析機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，「兩國現在已經正式進入經濟戰的狀態。」

Dylan Patel說：「這些措施無疑是美國反擊大陸的證明，可能會導致全球技術與工業貿易損失數千億美元，但美國仍毫不猶豫出手，展現強硬的立場。」

大陸研究機構芯謀研究（ICwise）首席分析師顧文軍則說，現實是美國決心將晶片做為遏止大陸的工具，雙方已經沒有和解的機會。

大陸官方與媒體紛紛抨擊美國的舉動，甚至市場猜測大陸可能採取報復手段，官媒環球時報也怒嗆，美國對自由貿易發動野蠻攻擊，將對造成可怕的後果。