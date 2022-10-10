大陸植物研究團隊9日發布了目前大陸最高樹木的照片，這顆高達83.4公尺的雲南黃果冷杉位於大陸西藏自治區察隅縣，相當於28層樓高。研究團隊透過人工攀樹的方式進行測量和區域調查，最終確定該樹的準確高度，而這也是大陸第一次對超過80公尺高的巨樹進行綜合研究。

香港東網報導，發布照片的中國巨樹科考隊，由中國科學院植物研究所、國家重要野生植物種質資源庫辰山中心—上海辰山植物園、中華環境保護基金會、「野性中國」工作室、西藏自治區林芝市察隅縣林業和草原局等組成。

今年5月，中國科學院植物研究所郭柯研究員團隊對上察隅鎮布宗村巨樹群落進行植被調查，連續發現多棵高達75公尺以上巨樹。其中一棵雲南黃果冷杉經過無人機初步測量達到83.2公尺。科考隊8月對該樹進行攀測、攝影和種質資源採集的綜合科考。

據了解，這棵大陸最高樹上共發現50多種高等植物，包括攀緣植物、附生植物、寄生植物等多種類型。同時，通過胸徑環測和實地倒木樹輪調查，測得該巨樹胸徑達207公分，樹齡約380歲，目前正處於壽命周期中期，結實正常。

科考人員同時動用無人機拍下巨樹160多張不同高度的照片，再經後期拼接成等身照，整體畫幅超過3.5億像素，可投放於百米巨幕以展現巨樹細節。