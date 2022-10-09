高雄市71歲謝姓女子在2022年3月時，路過廖姓男子住家前，發現有花盆擺放在騎樓，便順手牽羊將花盆取走。高雄地方法院審理時，謝女辯稱是幫回收阿婆拿的，不是她要偷的，經調閱監視器後發現謝女說謊，謝女依竊盜罪遭判罰金1萬元。

謝女2022年3月5日騎著腳踏車經過廖男家門前，發現有一盆價值400元的花盆放置在騎樓處，便心生歹念下手行竊，將花盆的土壤徒手倒出後，謝女把花盆放在腳踏車的籃子裡，洋洋灑灑的騎車離去，廖男發現花盆不見以後報警處理。

偵訊時，謝女坦承有在廖男家門口拿走花盆，但她辯稱，當時是有一個撿資源回收的阿婆在那，她只是幫助阿婆而已，但調閱監視器發現，畫面中並無謝女所稱的「撿資源回收的阿婆」，當事情真相被揭穿後，謝女才坦承是要拿花盆來載東西，才會將花盆取走。

法官認為，謝姓女子已為成年人，且有國中教育的程度，應該知道不能未經他人允許拿走東西，也應該知道自己所犯下竊盜罪，事後謝女未歸還花盆給廖男，也沒有賠償應有的金額，且偵訊時還試圖卸責，因此依竊盜罪，判處謝女罰金1萬元。