大陸電商巨擘阿里巴巴17日港股盤後公布，截至9月30日止季度（自然年第三季）營收年增3％至人民幣（下同）2,071.76億元。但受到投資失利等因素影響，阿里業績由盈轉虧，期內淨虧損205.61億元（2021年同期賺53.67億元）。

截至台北時間17日晚間7時39分，阿里巴巴美股盤前股價下跌1.23％至77.2美元。阿里港股股價17日收跌0.7％至78.25港元，半年來累計下跌13.06％。

針對淨虧損的主因，阿里巴巴財報顯示，持有的上市公司股權投資的市場價格下降，導致淨虧損增加與權益法核算的投資損益下降，部分被經調整EBITA的增加所抵銷。

阿里巴巴財務長徐宏在財報中指出，第三季阿里營收再次表現良好，儘管疫情反覆影響大陸消費需求，加上通膨加劇和匯率波動導致跨境電商業務放緩，營收仍年增3％。透過持續全面提升整個公司的營運效率和成本優化，第三季達到經調整EBITA年增29％。

另外，基於強勁的淨現金和現金流，截至11月16日，阿里在現行250億美元回購計畫下，已回購約180億美元的股份。此外，阿里已獲董事會授權將股份回購計畫加碼150億美元，並將有效期延長至2025財年底（即2025年3月底前）。