在避險需求支撐下，周一美元兌世界主要貨幣穩步走高，而由於中國的新冠確診數持續增加，以及其部分主要城市收緊防疫限制措施，人民幣走跌。

北京繼周日通報5月以來首例染疫死亡病例後，周一公布再增兩例死亡病例。該中國首都人口最多的地區周一仍然要求居民留在家中不要出門。

不斷攀升的確診數和死亡病例增加，使中國即將放寬嚴格封控措施的希望面臨變數。北京當局奉行的清零政策已導致中國經濟受到重創。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）外匯策略師 Carol Kong表示，清零政策下的中國市場前景，仍將是波動的主要來源。如果我們真的看到防疫措施再度收緊，對我來說，這表示中國政府對於解封這件事仍然非常謹慎。

周一在岸人民幣兌美元開盤報7.1451，盤中一度貶至7.1708，創下11月11日來新低。

美元指數目前漲0.412%，報107.330，創下11月11日來新高。在避險需求升高帶動下，上周美元指數收漲0.5%，創下一個月來最大單周漲幅。

儘管周一上漲，但美元指數仍料將創下2020年7月以來最大單月跌幅。

由於通膨數據低於預期，令投資人更加看好聯準會將放緩升息步伐，使美元在11月初大幅回落。上周聯準會官員接連發出立場強硬的鷹派言論，則為美元帶來提振。

本周市場關注焦點將轉向聯準會於當地時間周三發布的11月會議紀要，以試圖從中尋找有關於美國央行高層預期利率最終會升至多高的線索。

其他主要貨幣方面，歐元跌0.46%，報1.0277美元，料將連跌第三天，並持續徘徊在11月14日以來的低點附近。

英鎊跌0.47%，報1.1831美元。澳元跌0.49%，報0.664美元。紐西蘭元跌0.41%，報0.613美元。

此外，加密貨幣持續走弱，比特幣跌0.63%，約報16,153美元。做為幣圈規模最大、最有勢力的巨頭之一，FTX崩敗速度之快令人瞠目結舌。根據FTX提出的破產保護聲請文件，該加密貨幣交易所表示對前50大債權人的欠款逼近31億美元，對前十大債權人的欠款約為14.5億美元，公司已經對全球資產展開策略性檢視，並準備出售或重組部分業務。