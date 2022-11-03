路透報導，大陸電動車企業蔚來汽車3日表示，位於合肥的兩座整車廠已恢復生產。報導引述知情人士表示，周邊疫情嚴重，合肥處於半封控狀態，大概從10月20日開始，生產陸續受限；現在封控慢慢解除，生產恢復。

蔚來2日才正式回應，位於合肥的兩座整車工廠因暫停生產，將影響生產和交付進度。

綜合陸媒報導，知情人士表示，蔚來產線自10月中旬以來就面臨挑戰。為配合防疫，江淮蔚來F1工廠原本預計暫時關閉3～5天，由於大部分零部件都備有庫存，可以封閉式生產，但因封控時間延長、零部件庫存短缺，影響到整體生產和交付情況。另有蔚來的人士表示，蔚來在合肥經開區的汽車產業園NeoPark近期同樣處於封控狀態，F2工廠的整車生產線也暫停運作。

根據蔚來統計，10月交付量為10,059輛，年增174.3％；今年蔚來已累計交付92,493輛汽車，年增32％。累計今年前十月，蔚來累計交付量達259,563輛。