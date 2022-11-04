儒鴻(1476)第3季稅前盈餘達27.28億元，稅後盈餘21.69億元，年增率為125.33%，單季EPS 7.91元；前三季稅前盈餘75.16億元，稅後盈餘59.98億元，年增率55.99%，EPS為21.86元。法人調升儒鴻投資評等，由中立調升至買進，目標價503元。

法人指出，在疫情反覆、運輸效率等因素影響下，導致品牌廠交期拉長，庫存積累於品牌廠、通路商端，因海運運輸效率大幅改善，東南亞廠區等生產亦回復疫前效率，品牌廠、通路商傾向將交期調整至正常軌道（縮短交期），而擁有一貫化生產能力及生產流程管理較佳之大型成衣廠仍將會是品牌廠首選供應商。

儒鴻具一貫化生產能力，法人不悲觀看待儒鴻後續來自UA之訂單動能，UA為儒鴻前五大客戶之一，近兩年因UA營收貢獻占比下滑，儒鴻雖未予以揭露其客戶比重，但大致上營收占比約在7%上下，儒鴻印尼新廠亦已通過UA認證，整體而言，至明年2Q期間仍將有各種總體經濟不確定風險、品牌廠較悲觀之訊息釋出，預估明年3Q開始整體市況可望有所好轉，儒鴻2023年仍可望受惠其印尼新廠有全年貢獻，且品牌廠積極新增越南、中國、斯里蘭卡以外之生產基地為近年將持續之採購趨勢，儒鴻亦可望因此受惠。