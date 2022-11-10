全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周四舉行線上法說會，公布2022年第三季合併營收40.93億元，歸屬母公司稅後淨利1.94億元，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.69元，雙創歷史同期新高。儘管全球景氣趨緩，但在內部庫存去化問題改善，以及各區域市場需求明確下，友通第三季雙率雙增，展望未來將審慎調控庫存並看好新基礎建設需求維持不墜。

隨著新廠產能提升、物流交通改善帶動缺料問題緩解，友通整體訂單交貨率逐步優化，並反映至營收、獲利及EPS表現。第三季合併營收達40.93億元，季增6%、年增9%。營業毛利為8.93億元，毛利率21.82%和營業利益率5.42%，均較上季及去年同期提升。歸屬母公司稅後淨利1.94億元，EPS達新台幣1.69元，雙創歷史同期佳績。

在前三季財報表現方面，友通前三季營收和營業毛利以雙位數成長，累計合併營收118.43億元，年增31%，營業毛利23.89億元，年增27.89%，並同步創下歷史同期新高。稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為4.61億元和3.93億元，累計前三季EPS為3.43元，均較年對年增長。

展望未來，友通副董事長李昌鴻表示，明年上半年雖須面臨庫存調整、高通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，但各區域市場的新基建需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁；因此友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控，配合客戶需求，全球在地化布局。

友通總經理蘇家弘表示，友通嵌入式系統事業第三季累計接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.3，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，因此客戶開始調整訂單需求以平衡供需，但外部環境對B/B Ratio的影響有限，1-10月B/B Ratio為1.2並落在合理範圍。而面對業界普遍庫存調整的壓力，友通也已著手管控庫存，針對Graphic與工具機等需求將審慎因應，存貨水位預估可望逐季優化調整正常庫存水準。

友通受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基建浪潮，目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、高效能運算等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

隨著企業數位轉型的趨勢，友通將透過「智慧新工廠」、「AIoT人工智能物聯網產品線」與「彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務，一起為客戶創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。