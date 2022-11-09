投資人壓寶共和黨在美國國會期中選舉至少拿下眾議院的多數席次，這將中斷民主黨的完全執政，降低提高企業稅和擴大財政支出的可能性，隔夜美股連續第3日收高，道瓊指數勁揚1%並創下兩個半月高，惟中概股表現仍然疲弱，以及中國疫情升高，一些城市重啟嚴格的封控措施，周三香港恆生指數開跌走低，目前恆生指數跌逾1%，為16381.51點。國企股跌逾1%，報5543.26點。

中國10月消費者和生產者通膨均回落，加劇過度防疫將重創經濟的擔憂。

恆生科技股指數跌1.62%，成分股跌多漲少，嗶哩嗶哩跌5.8%，跌幅最大，其次為蔚來跌5.3%。華虹半導體漲7.4%，表現最佳，其次為瑞聲科技漲5.3%。

中國耳機大廠歌爾在周二晚間發布公告，稱該公司近日收到某國際大客戶通知暫停生產一款智慧音訊產品，預計對公司今年營收的影響不超過33億元人民幣，約為2021年營收的4.2%。儘管歌爾未指明「這位國際大客戶」，但媒體普遍認為這指的就是美國蘋果公司，帶動歌爾的競爭對手瑞聲科技一度大漲15%。

惟天風國際證券分析師郭明錤表示，歌爾丟失蘋果無限耳機AirPods Pro 2大單，但瑞聲不做整機組裝，不會迎來轉單效益，他並表示立訊精密已經擴產，並吃下了所有AirPods Pro 2訂單。

內房股與物管股逆勢飆漲，碧桂園漲26.4%，碧服漲13%，龍湖漲15%，旭輝漲43%。中國擴大民企債券融資支持工具，帶動中資房企美元債走高。

受特斯拉持續下跌拖累，比亞迪跌3.9%，在藍籌股中表現最差。