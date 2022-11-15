美國上周公布10月CPI年增率7.7％、低於市場預期的8％，顯示通膨趨緩，帶動投資人情緒好轉。美股領漲帶動新興亞股上周全面收高、僅越股走跌，其中以台灣及南韓分別上漲7.5％、5.7％最強，菲律賓、印度、泰國及印尼亦上漲0.6～1.6％不等。

而外資熱錢上周明顯回流亞股、合計淨流入達50.5億美元，其中以台灣吸金達29.5億美元最多、南韓以12.6億美元居次，是上周唯二淨流入達雙位數的新興亞洲經濟體，泰國、印度、越南則各淨流入3.9億、2.6億、1.7億美元，其中越南為外資連5日買超。

台股加權指數上周強彈達7.53％、站回14007.60點的「萬四」關卡。中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧指出，美國通膨數據優於預期提振市場多頭信心，美股三大指數陸續創下兩年半以來最大日漲幅，領銜台股翻揚，市場投資情緒回暖持續發酵。

張圭慧表示，通膨降溫有望放緩升息，惟聯準會利率決策會議月初定調，即使升息幅度放緩，未來升息的最終利率更高、且時間更久。操作上，受惠升息利差的金融股仍值得被關注，長線布局則看好半導體、電動車及網通等政策性題材產業，建議分批布建、長期持有。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股此波融資賣壓為券商風控轉嚴，且散戶為主要參與者，易受負面消息影響，短期需待融資賣壓消化完畢，靜待盤勢逐步回穩。操作上仍須關注越股流動性是否回溫，長線投資人可伺機定期定額、逢低建立部位。

張晨瑋指出，上周越股關鍵訊號為外資連5日買超，尤其上周五外資湧入、單日買超金額達2萬4855億越盾，帶動今年外資累積買賣超由負翻正，轉為淨買超。近日越股第三季財報公布接近尾聲，相較去年同期營收、淨利維持雙位數成長，表現仍具水準。