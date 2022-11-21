加權股價指數上周上揚3.55％，外資持續回補台股。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計買超為782.75億元，累計自今年年初至11月18日止，外資累計賣超縮小至1.2兆元以內，為1兆1,966.90億元。

外資總持有股票市值為18兆3,820.54億元新台幣，占全體上市股票市值的40.67％，較11月11日的17兆3,201.07億元新台幣，增加1兆619.47億元，外資持有台股水位，重新回升到4成以上。

在個股部分，晶圓雙雄依舊獲得外資敲進，聯電(2303)、台積電(2330)分居上周外資買超第1及第3大個股，張數分別為137,866張及54,002張，華新(1605)買超72,338張居次。金融股也出現回補買盤，新光金(2888)、永豐金(2890)及元大金(2885)居外資買超前10大，開發金(2883)、國泰金(2882)、富邦金(2881)也都位居前20名中。

賣超方面，台泥(1101)、友達(2409)及華航(2610)為上周外資賣超三名，賣超張數為54,850張、41,452張及34,005張。