美股感恩節休市，台股在平盤上下整理，外資休假去，僅微幅賣超但續匯入，加上出口商月底拋匯需求進場，新台幣延續強勁升值，一舉升破31元整理，終場收在30.905元，續創近二個半月新高，升值1.22角，連二個交易日勁揚，總成交量放大至20.875億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計升值2.65角或0.86％，周線已連三升。外匯交易員指出，因美股休市欠缺指引，主要亞股各自發揮，但漲跌幅大多有限，台股小幅開低後在平盤上下整理，最後微跌5點至14,778點，但新台幣卻延續前一個交易日的強勁上攻，更站上30元價位，上演股匯脫鉤。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）11月利率決策會議紀錄透露鴿聲，市場多預期12月升息將趨緩，甚至有機會提前停止升息循環，這波外資先進來卡位，待感恩節假期過後，且台灣九合一選舉也結束，準備大展身手，帶動新台幣升速爆衝，尤其若後續美國通膨數據再超有感回落，外資不排除洶湧回頭，新台幣30元價位恐怕不會站太久，直接再跳2字頭。