證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鼎基（6585）自今（111）年5月20日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自11月28日起得為融資融券交易。