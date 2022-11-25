鼎基11月28日起得為融資融券交易 19:322022/11/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鼎基（6585）自今（111）年5月20日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自11月28日起得為融資融券交易。 《櫃買市場》鈺鎧 25日起融資融券交易 鈺鎧股票自11／25得為融資券交易 大華優利高填息30 ETF 11/24掛牌 #鼎基 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》潤泰全、聯合再生今起恢復信用交易 08:082022/11/22 財經 12月法說會 27家公司接力 04:102022/11/25 證券．權證 《證交所》大華優利高填息30ETF 24日上市 16:392022/11/22 財經 ST標章玩具 安全、品質有保障 04:102022/11/24 產業特刊 滬深交易所：高度關注涉核酸檢測企業上市申請 11:412022/11/22 兩岸 112年股東會事前登記每日限額80家 證交所試辦 19:442022/11/23 財經 證交所 審議通過長榮航太股票上市案 18:222022/11/22 財經 證交所：留意牛熊證觸價風險 04:102022/11/23 證券．權證 證交所 推廣反金融投資詐騙 04:102022/11/23 證券．權證 大陸疫情頻傳 北京延慶區方艙醫院收治輕症、無症狀患者 17:482022/11/24 兩岸 《櫃買市場》復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 26日終止買賣 15:292022/11/23 財經 旺報社評》雅萬高鐵通車 文明衝突論錯了 17:532022/11/23 旺報社評 長榮航太上市案 證交所通過 04:102022/11/23 證券．權證 BSI永續年會 建構ESG生態系 04:102022/11/23 證券．權證 高虹安再批新竹棒球場 市府：設施分級符合A級標準 16:212022/11/24 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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