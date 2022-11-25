證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鼎基（6585）自今（111）年5月20日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自11月28日起得為融資融券交易。

《櫃買市場》鈺鎧 25日起融資融券交易
鈺鎧股票自11／25得為融資券交易
大華優利高填息30 ETF 11/24掛牌
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