證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理力智（6719）得為融資融券之審查，查該公司均已符合上述標準之規定，爰公告自12月1日起得為融資融券交易。