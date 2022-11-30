力智 12/1開放融資融券交易 18:402022/11/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理力智（6719）得為融資融券之審查，查該公司均已符合上述標準之規定，爰公告自12月1日起得為融資融券交易。 天良等5檔11/22恢復融資券 3檔暫停融資券 鼎基11月28日起得為融資融券交易 鈺鎧股票自11／25得為融資券交易 #力智 #得為融資融券 #融資融券 #有價證券 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打造智慧產業基地 寶高園區招商 04:102022/11/19 地方新聞 潤泰全、聯合再生二檔個股 22日起恢復信用交易 19:032022/11/21 財經 《櫃買市場》鈺鎧 25日起融資融券交易 07:472022/11/25 財經 陳勝宏提8大都更建議 加速全台重建 04:102022/11/18 政治要聞 法學界呼籲 應盡速修法 04:102022/11/21 產業特刊 力智攻伺服器 明年看旺 04:102022/11/29 證券．權證 《證交所》潤泰全、聯合再生今起恢復信用交易 08:082022/11/22 財經 外資大逃殺 第三季金融帳 連49季淨流出 04:102022/11/22 財經要聞 《櫃買市場》5檔解禁 恢復信用交易 08:482022/11/22 財經 小水盟盼放寬再生能源認定標準 04:102022/11/29 產業特刊 高虹安再批新竹棒球場 市府：設施分級符合A級標準 16:212022/11/24 生活 全委門檻增至1,500萬 將上路 04:102022/11/24 投資理財 BSI永續年會 建構ESG生態系 04:102022/11/23 證券．權證 大陸金融支持多箭齊發房地產重量級利多 業界樂觀 09:102022/11/24 兩岸 TDR爭議關鍵 法定程序原則不足 04:102022/11/21 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。