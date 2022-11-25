台北股市11月交易日尚有幾天才結束，但彭博社數據顯示，截至24日為止，11月流入台股金額已高達57.3億美元，創2007年6月以來最多，同時，也是過去6個月以來首次不再流出。

彭博社分析，台股此波反彈有幾項原因。首先經過前次大幅修正後，目前股價相對便宜。再來，半導體的頹勢可能在明年年中就會反轉。還有中美雙方關係似乎和緩，以及聯準會似乎要調整大力升息的政策。

台北股市11月迄今約漲14%，等整個月份結束後，可能會創13年來最佳單月表現。其中，最大功臣就是上漲27%的台積電。台股大漲下，新台幣也可望掙脫6年多以來最疲弱的束縛。新台幣11月已升值至少4%，創1998年以來最大單月升幅。

群益投信（Capital Investment Trust）認為，一旦選舉結果塵埃落地，台股將繼續上攻。依過去記錄，台股在地方選舉後1個月，平均漲幅有1成。因此，無論哪個政黨在這次選舉獲勝，不確定因素去掉的台股，都會有表現空間。

受到全球科技股股災以及台海地緣政治緊張關係加劇，今年台股也大幅度下修，故大盤迄今還大跌19%。同時，外資淨賣超419億美元，也創下歷史新高紀錄。

富蘭克林華美投信（Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Management）指出，傳統上而言，12月台股表現強勁可期。另外，各公司行號也會趁機實施庫藏股制度，讓投資組合績效變得好看些，這就是所謂年末的財報窗飾效果。