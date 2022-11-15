大陸國家統計局15日公布10月份國民經濟運行情況，規模以上工業增加值年增長5％，社會消費品零售總年減0.5％，1至10月份城鎮固定資產投資年增長5.8％，均差於市場預期。房地產領域數據仍表現欠佳，前10月商品房銷售面積、金額各跌逾2成，投資現自2020年2月後最大跌幅。

10月份全國規模以上工業增加值按年增長5％，比第三季加快0.2個百分點按季增長0.33％。分門類看，採礦業增加值增長4％，製造業增長5.2％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4％。高技術製造業增加值年增長10.6％，比上月加快1.3個百分點。

1至10月份全國規模以上工業增加值年增長4％，比1至9月份加快0.1個百分點。

10月份社會消費品零售總額人民幣（下同）40,271億元，年減0.5％，月減0.68％。按消費類型分，商品零售36,171億元，年增長0.5％；餐飲收入4,099億元，下跌8.1％。1至10月份社會消費品零售總額360,575億元，年增長0.6％，比1至9月份回落0.1個百分點。

1至10月份全國固定資產投資（不含農戶）471,459億元，年增長5.8％，比1至9月份回落0.1個百分點。分領域看，基礎設施投資年增長8.7％，製造業投資增長9.7％，房地產開發投資下跌8.8％。全國商品房銷售面積111,179萬平方公尺，年減22.3％；商品房銷售額108,832億元，下跌26.1％。

統計局指出，國民經濟總體經受住了多重超預期因素的衝擊，但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復尚不牢固。下階段要堅持穩中求進，科學高效統籌疫情防控和經濟社會發展，著力擴大有效需求，深化供應側改革，持續穩就業穩物價穩預期，激發市場活力，鞏固經濟恢復向好基礎，力爭實現更好發展結果。