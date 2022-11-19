新竹州廳擁有95年的歷史，不僅是在地古蹟，更是市府同仁推動市政與民眾洽公的場域，市府於2020年重新改造州廳廁所後融入設計美學，顛覆傳統公廁刻板印象，提供市府同仁與民眾享受如同在家如廁的舒適感與安心感。環保署辦理全國公廁績優評比，日前揭曉全國縣市得獎名單，新竹市州廳廁所獲得「風格環境獎」殊榮。

州廳廁所原本較為老舊、陰暗潮濕，不易清潔，而且無障礙空間不足，經整體規劃及改善施工後變得明亮通風，並加強古蹟建築防漏水，設計懸空式馬桶使地板清潔更方便，另設置烘手機節省擦手紙，既環保又可保持乾燥，洗手槽則是打造一體成形的不鏽鋼材質，方便清潔使用。

跳脫傳統古蹟與公廁的框架限制，州廳廁所空間經過改良後，變得更大更舒適，內部則是採通風、採光、防臭設計，並安裝免治馬桶、感應式龍頭等設施，從使用者角度出發打造出藝展風格的公廁，

此外，在外觀方面，州廳廁所也融入外觀古蹟設計感，以溫暖燈光、搭配復古磚紅色牆面打造全新廁所，與新竹州廳外牆紅磚、磨石子地坪互相呼應，增添廁所的質感，使用者宛如置身藝文展演空間，顛覆公廁刻板印象，讓廁所質感升級。

州廳廁所也獲許多設計大獎，包括「2020金點設計獎」、「2020 Shopping Design台灣設計BEST 100」、「2021 Taiwan Interior Design Award台灣室內設計大獎」、「2021 iF DESIGN AWARD德國紅點設計獎」等獎項，成為全市公廁指標，也是全國最具歷史性與設計美感的公廁。

此次州廳廁所再獲2022年環保署風格環境獎，市府表示，感謝環保署對新竹市公共建設肯定，未來將持續打造更多優質建設，提供民眾舒適且安心的生活環境。