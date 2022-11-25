九合一大選倒數1天，民進黨立法院黨團總召柯建銘25日透過臉書向台北市長柯文哲跟民眾黨新竹市長候選人高虹安，表示新竹是他一生無法割捨的故鄉，自己比任何都在乎誰是新竹市長，為了新竹、台灣，他不得不比誰都嚴厲地批判、挑戰他們。然而，在高虹安現象選戰裡，輸的不是一個執政縣市或故鄉新竹，輸的是台灣整個世代價值。

柯建銘說，除了國會戰場之外，他另一個戰場在新竹。在時間與責任雙重壓力下，這次選舉他少了過去的從容，特別認真。身為新竹苗栗競選總部主任委員，與桃園市長鄭文燦同為桃竹竹苗總督導，桃園市、新竹市原執政必須守住，苗栗縣、竹北市則因民進黨從未執政「需翻轉」。

柯建銘認為，北台灣贏，很多地方一定一起贏，民進黨一定贏，台灣一定贏。不過感情上，自己比任何人都在乎誰是新竹市長，這是他一生無法割捨的故鄉召喚。

柯建銘表示，柯家在新竹已經8代，他則在1992年進入立法院，是最資深的國會議員，也是最久任的總召，並曾在新竹行醫18年，看過至少20萬病人，期間有10年在科學園區診所，全程觀看高科技產業的早期發展，「這些經歷、感情絕對是我獨有的歷史感，也是50年民主老兵的感觸」。

柯建銘說，選前的今天他要向柯文哲、高虹安說對不起，為新竹、台灣她不得不比任何人都嚴厲地批判、挑戰你們。

柯建銘感概，他現已72歲，狀態是齒危髮禿、視茫茫、髮蒼蒼，可是老兵不死，政治對他而言是過一天少一天，僅能將政治的生命餘命貢獻給國家、給他一生摯愛的新竹。

柯建銘強調，選舉有輸有贏，但在「高虹安現象」中的選戰，這一戰他們沒有贏，輸的不是一個執政縣市或故鄉新竹，輸的是台灣整個世代價值，「我們付得起這個代價嗎？這是我們要的民主嗎？」