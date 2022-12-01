不料詐團沒收到錢，竟然還「繼續騙」，恐嚇吳男交出更多款項。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市59歲吳姓男子遭詐騙集團以「高獲利」為誘因進行投資詐騙，詐團盜用照片假扮幣商客服，以「aa12345」作為吳男投資帳戶、名稱，要求匯款，吳男匯款50萬元後，又以升級高級會員為由要求再匯30萬元。吳男不疑有他，上月28日再度到銀行匯款，經行員和警方勸阻下才驚覺受騙，打消匯款念頭，不料詐團沒收到錢，竟然還「繼續騙」，恐嚇吳男交出更多款項。

59歲男遭投資詐騙 詐團沒收到錢竟繼續騙

59歲吳男起初到台灣銀行新竹銀行匯款，行員注意到吳男先前才剛匯款50萬元，於是進一步詢問這次匯款目的，吳男一開始回答行員是要買傢俱，員警到場後又改口是家裡裝潢要用錢，態度曖昧且神情緊張，且員警要求與家人聯絡，吳男也不願配合。

經保七員警曾仁國主管、蕭正功、張世欣、范鎧發與台銀行員深入了解，吳男才坦承在網路上認識「投資加密貨幣的朋友」，對方聲稱只要匯款到指定的帳戶，就可以幫忙操作加密貨幣賺大錢。

警方查看吳男手機後發現，詐團將吳男使用的投資帳戶、名稱命名為「aa12345」，並在網路上盜用照片，假扮幣商客服人員，以高獲利為誘因，誘騙吳男匯款。吳男匯款50萬元後，詐團食髓知味，再度以升級高級會員、有更高利潤等理由，要求吳男再匯30萬元。

保七員警與台銀行員苦口婆心向吳男說明，如果有這麼好的利潤，他們自己賺即可，何須要給投資客賺錢，吳男才驚覺這是網路投資詐騙，打消匯款念頭。

然而，詐團沒收到錢並未就此收手， 竟謊稱吳男帳戶己被列為高風險帳戶，可能會因違法而遭受調查，若不再匯款，需於5日內先提交系統費100萬元以做為擔保。另外，詐團還以吳男帳戶已遭凍結過久，以平台系統不相容為由，需再繳交系統升級費用60萬元，以活化帳戶，以各種不同明目，進行複合式多重詐騙。

保七總隊呼籲，近來國際上有FTX等多起大型數位貨幣交易平台倒閉事件，民眾投資應小心謹慎，並透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資，必定伴隨高風險，更勿輕信網路上來路不明的投資管道，以免上當受騙。