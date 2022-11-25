韓國實力派獨立音樂及影像創作廠牌「DPR」（DREAM PERFECT REGIME）於2015年成立，主打音樂製作、MV、演出「一條龍」包辦，暌違4年終於再集結IAN、LIVE、CREAM、REM（Scott）4位主要成員展開世界巡演「The Regime World Tour」，首站就來到台北的他們原定本周日（27日）於新莊紅匯廣場8樓的Zepp New Taipei開唱，由於反應熱烈門票全數售罄秒殺，主辦單位宣佈將於隔天再加開一場，足見DPR的超高人氣及舞台魅力，此場更是亞洲唯一的加場。

4年前曾來台開唱的「DPR」成員LIVE跟CREAM對台灣留下深刻印象，還特別在社群上寫下文字傳達對台灣粉絲的思念之情：「自從上一次2018年來到台灣已經過一段時間了，我都還記得上次我來的時候你們的反應有多瘋狂！我們有收到那些沒辦法買到第一場表演的人的愛和訊息了，因此我們也決定要加場表演。我真的很想在現場看到所有支持我們的各位。以及等不及跟你們見面，還有吃很多好吃的台灣美食了！」而同樣二次來到台灣的CREAM則對於珍珠奶茶念念不忘，IAN聽聞台灣牛肉麵非常厲害的他躍躍欲試，更笑說：「當然要配上幾杯珍珠奶茶！」

「DPR」全名為Dream Perfect Regime，無論在音樂的獨特性或MV藝術美學上都打造出了具有品牌的風格性，其中IAN與 LIVE更曾參與過漫威電影《尚氣與十環傳奇》原聲帶製作，發表重磅單曲〈Dimaond＋and Pearls〉，展現出能夠站上國際舞台的堅強實力。其中在擔任rapper的LIVE，曾在2018年末來台舉辦粉絲見面會，2017年出道專輯《Coming To You Live》發行後備受好評，短短在1年迅速竄紅的他陰鬱的外型加上低音砲嗓音圈粉無數，更吸引圈內多位大咖歌手的合作邀約，包括Crush、華莎、LOCO、朴宰範、Dean 等都是他曾合作過的對象，可說是近期韓流嘻哈音樂中新崛起的超級實力派音樂人。

視覺製作方面的代表則是IAN，曾在CL的〈＋5 Star＋〉MV中擔任男主角，2人互動親密、火花四色的演出，至今仍讓粉絲津津樂道，有著偶像外表、腹肌的IAN被稱為天菜音樂人，甚至還說著一口流利的澳洲腔英語，從才華到顏值都不輸人，在「DPR」中擔任了創始人以及導演的角色，在視覺影像方面特別有才華的他，除了親自為廠牌藝人執導和拍攝MV之外，還執導過許多大咖藝人的MV，LOCO的〈Movie Shoot〉、太陽的〈WAKE ME UP〉、宋閔浩的〈Body〉、Bobby的〈Hold Up〉、f(x)Amber 的〈Boarders〉和〈Beautiful〉等。

CREAM則是「DPR」廠牌御用音樂製作人兼歌手，平時在團體中以幕後製作工作為主的他其實歌唱實力超強，不僅聲線沉穩，更出過EP《The Voyager 737》，其中主打歌〈Color Drive〉的獨特風格更讓粉絲愛不釋手，而擅長鋼琴、電子聲響、R＆B等元素作曲的他讓許多藝人爭相找他合作。而負責團隊整體運營的REM被常成員們直接稱呼他英文名字Scott，主要負責執行製片，管理拍攝現場前後期大小事務，也時常出現在成員的動態紀錄中。此外，他還與f(x)的Amber是多年好友，曾在2015年一起經營YouTube頻道 「What The Pineapple（現在則為Amber個人頻道，偶爾Scott也會參與拍攝），人脈超廣。

「DPR THE REGIME WORLD TOUR Taipei」加場票卷已在KKTIX及全台全家便利商店熱賣中，凡購買VIP鐵粉票券，即可享專屬福利，包含演唱會前與團員合影、參與限定Q＆A活動、取得神秘小禮等，更多詳情請洽Wonderful Entertainment Asia官方臉書查詢。