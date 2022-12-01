搶攻數位健康新商機！工研院今(1)日宣布，透過經濟部技術處補助成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」串連12家廠商、8大領域，正式成立「台灣數位健康大聯盟」。在臺灣科技與醫療兩大優勢產業的基礎上，藉由新模式、新生態、新數據、新場域等四大創新服務，打造開放式的數位健康新生態系統，帶動臺灣生醫產業產值持續躍升，搶攻全球數位健康兆元商機。

經濟部技術處表示，在疫情與新科技帶動下，國際研調機構Global Market Insights指出，2021年全球數位健康市場1,950億美元，2030年將增至7,800億美元，期間年均複合成長率達16％，結合資通訊、AI人工智慧等數位科技增進健康狀態的「數位健康產業」成為顯學。技術處掌握此一市場脈動，持續透過科技專案補助國內法人攜手產業，開發前瞻性、關鍵性及跨領域技術，以解決醫療與健康市場的龐大需求，今年2月透過TIBIC促成工研院和鴻海集團、工研院新創公司臺醫光電展開醫材開發、驗證甚至是臨床測試的合作，現在進一步促成跨領域產業成功組隊，可望打造數位健康產業生態圈。技術處未來將繼續補助工研院將科專成果與會員廠商共創、商品化，並鼓勵業者參與「A+企業創新研發淬鍊計畫」強化其科技創新應用能力，開發跨領域創新解方，爭取全球數位健康龐大商機。

工研院副院長暨台灣數位健康大聯盟聯合發起人張培仁表示，資通訊等科技大廠已跨界切入數位健康市場，容易面臨單打獨鬥、上市腳步慢等挑戰，為創建更開放的數位健康新生態系統，工研院推動成立「台灣數位健康大聯盟」，透過跨域交流，支持產業積極布局數位健康市場。目前已有12家創始會員，橫跨醫療、電信、科技新創、健康管理、營建、宗教、慈善、學研8大領域，包含中華電(2412)、醫聯網、總盛建設。主打「1快2高3情境」的營運特色，目標要全力協助產業「快速打造商業模式」，強調資通訊等技術的務實應用，訴求大數據加值後「商用程度要高、運用彈性也要高」，而且是國內第一個「同時聚焦企業、居家、醫療三種情境」的數位健康產業聯盟，盼藉由聯盟共創，全力衝刺台灣數位健康產業規模。

工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，盼以創新科技應用於「健康樂活」領域，深耕智慧醫電等重點技術，跨域共創產業生態，並切入國際生醫市場價值鏈，以增進民眾健康福祉，提升產業附加價值。