中華開發金控致力於實踐永續淨零願景，持續從自身營運減碳與投融資組合管理兩面向著手，強化減碳強度，今（6）日表示，已擬定具體去碳化策略，目標於2040年全面退出（phase-out）燃料煤、非常規原油／天然氣相關產業。

開發金控今年已簽署SBTi科學基礎減碳目標倡議，完成第一階段綠電採購及轉供，發布首本「氣候相關財務揭露TCFD報告書」，更鼓勵集團子公司推展多元綠色金融商品與服務。

開發金控為台灣首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，集團各子公司亦積極將淨零轉型融入業務發展。

截至2022年第3季，中國人壽國外綠色債券投資餘額達新台幣（以下同）263億元，凱基證券在ESG及環保綠能相關承銷及股權籌資金額達700 億元，凱基銀行綠能科技產業授信累計餘額約151億元，2022年推出「綠色存款」募集金額亦逾60億元；中華開發資本更已率先自有資金投資部位全面排除燃煤與煤礦產業的目標。開發金控期待在2023年將增加15％綠色產業投資組合，擴大金融影響力。

為進一步落實減碳作為，開發金控訂定永續金融承諾，並建立相關去碳化時程，逐步限縮煤礦、非常規原油／天然氣相關產業，以及其他高碳排產業之投融資部位；同時並展開產業與客戶議和，鼓勵高碳排產業客戶著手減碳轉型計畫，預計於2040年達成全面退出（phase-out）全球燃料煤、非常規原油／天然氣相關產業。

開發金控積極邁向ESG永續願景的實績，榮獲國內外獎項與機構肯定，日前揭曉的2022年TCSA台灣企業永續獎，開發金控勇奪四項大獎，除入選台灣百大永續典範企業獎，更憑藉永續報告的揭露完整性、可信度及溝通成效上獲得肯定，取得白金獎殊榮；同時透過推動綠色投資、購買綠電及參與國際倡議等積極作為，四度蟬聯氣候領袖獎的得主；亦在資安領域有傑出表現，首度獲得資訊安全領袖獎。

開發金控表示，開發金控致力於為客戶、員工、股東和社會提供永續的金融解決方案，並透過資金與金融服務創造正向的永續影響力，成為亞洲領先的金融企業。推動淨零轉型不僅是開發金控的核心策略，更是為全人類共好的使命及承諾。