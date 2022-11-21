中國10月份從俄羅斯進口的石油年增16％，僅次於從第一大供應國沙烏地阿拉伯的進口，主因是中國國營企業在歐洲對俄羅斯實施禁運前加緊增加石油儲備。

香港信報21日報導，中國海關總署數據顯示，10月份來自俄羅斯的供應總量為772萬噸，包括透過東西伯利亞－太平洋管道輸送的石油和來自俄羅斯歐洲和遠東港口的海運石油。該進口量相當於每日182萬桶，與9月份基本持平，但低於5月份近200萬桶的紀錄高位。

至於沙烏地阿拉伯對中國的石油出口量年增12％，達到793萬噸，約合每日187萬桶，而9月份為183萬桶。

今年初至今，沙烏地阿拉伯仍然是中國的第一大石油供應國，出口量為7,376萬噸，與去年同期接近。今年前10個月，俄羅斯的供應量年增9.5％，達到7,197萬噸，因煉油廠更傾向於購買折價石油。

另外，中國10月從俄羅斯進口的煤炭到貨量為643萬噸，按年雖仍增26％，惟低於9月份的695萬噸和8月創紀錄的854萬噸，主要是因俄羅斯的物流瓶頸遏制供應，且中國的需求亦出現下降。