美國通膨數據明顯下滑，有望使升息步調趨緩，激勵美股連二個交易日飆漲，帶動台股大反攻，雖然聯準會（Fed）官員又放鷹，美股漲勢應聲暫休，台股不甩繼續飆，但整體來看消息面影響的震動風險仍在，投信建議透過台股基金分批逢低布局，有利分散波動衝擊。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線外資回補台股，大盤由跌深反彈，大型股領漲，目前部分科技廠商仍受制於庫存調整壓力，可望於第一季後舒緩，但股市仍跟隨美股腳步，接下來至明年2月底財報公布完成前，預料台股仍有機會反彈，預先走一波紅包行情。

郭修伸指出，美國鷹派升息政策與態度，造成台股前二個月整理修正，10月美國通膨數據低於預期，美股反彈帶動台股上攻，因目前市場預期12月Fed升息2碼，不排除選舉前至明年初還有反彈行情可期。

目前看好的產業變化不大，郭修伸認為，可回補先前超跌個股，因盤面氣氛帶動，觀察資金由偏保守防禦的股票，轉而尋找跌深有機會上攻的積極型個股。短線至第四季財報公布前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。

富蘭克林華美投信強調，台灣基本面佳，但外部有高通膨、升息議題，及大陸疫情等有待觀察，目前看好跌深反彈個股、網通雲端、電動車零組件等，傳產則是復甦概念股，如內需、觀光等，另政策方向的ESG與節能減碳議題，也帶動再生能源及矽智財等較具投資機會。後市外資若能持續回籠，對台股有較強支撐，可望持續向上，短期建議以台股基金做中長期定期定額，持續累積布局。