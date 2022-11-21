美股18日收紅，台股21日震盪走低，外資小幅賣超且偏匯出，及國際美元指數反彈，新台幣貶勢延續，上演股匯雙挫，終場收在31.21元兌1美元，創逾一周新低，貶值4分，已連續四個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量6.38億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）官員雖又放鷹，但美股最新企業財報優於預期，美債殖利率持續攀升，美股四大指數仍震盪收紅，主要亞愛跌多漲少，台股因電子權值股疲弱拖累，最後下跌55點至14,449點，失守半年線，且外資小幅賣超台股17億元，新台幣因此同步續貶，盤中最低來到31.234元。

外匯交易員認為，Fed官員鷹派言論雖讓市場又陷入不安情緒，但市場對於12月再升息2碼或3碼，早有心理準備，衝擊效應顯現弱化，因10月通膨明顯回落，但仍凸顯股匯市波動風險尚未平息，若外資匯出力道縮小，甚至後續再回頭，新台幣貶勢將可望進一步趨於緩和。