台股氣勢續旺，觀察11月以來10檔台股高息ETF表現，有4檔漲幅逾8%，包括群益台灣精選高息(00919)、富邦台灣優質高息(00730)、富邦特選高股息30(00900)、元大高股息(0056)等。

在法人買超方面，漲幅前4檔的高息ETF中，00919群益台灣精選高ETF獲法人買超50227張，最獲青睞。00919自11月以來的漲幅11.49%表現居冠，堪稱台股高息ETF中的最佳法人買氣與績效雙冠王。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，美國道瓊指數由10月底的低點28,660.94點反彈至33,987.06點，反彈幅度約18.6%，那斯達克指數及費城半導體指數也分別反彈13.9%及36.35%，在美股反彈的帶領之下，台股也回升至半年線；G20上，拜登總統跟習近平會晤，減緩地緣政治的風險，加上媒體報導巴菲特逢低買進台積電(2330)，亦增進台股的信心回籠，選舉行情持續增溫，預期選後行情仍將有機會延續至年底，台股有機會挑戰年線15975.86點。

市場法人表示，高股息概念主要是因為發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時有較強的抵禦能力，短線上大盤反彈已近兩千點，投資人還是要慎選台股投資工具。穩健投資人可以台股精選高息ETF介入。