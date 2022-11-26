九合一大選今（26）日正式登場，儘管北市上午下著小雨，仍有不少民眾早起投票，不過綠委高嘉瑜稍早在臉書公布台北市上午的投票率，全市的市長投票率僅近35％，最高的是內湖區，投票率已破4成；最低的則是北投區，投票率未破3成。

高嘉瑜稍早在臉書公布北市截至12時為止的投票率，其中市長選舉的部分，全市的投票率為34.98％，在200多萬名選舉人數中，僅有70多萬人已完成投票。

其中，內湖區的投票率奪下北市12區之冠，達到40.2％，接下來是文山區的37.1％與士林區的36.63％，而北投區則以29.92％的投票率，暫時排在最後一名。

此外，公投雖同時舉行，但同票率卻比市長選舉低，台北市的公投投票率達到33.64％，內湖區投票率同樣是最高，但僅達到37.4％，再來是文山區的36.8％與士林區的35.71％，北投區則以27.66％的投票率，同樣排在最後一名。

高嘉瑜提醒，投票只到下午4點截止，「還沒投的朋友快點去投票吧！」