近期天然氣價格急跌，讓歐洲肥料製造商因能源成本下降，重新開始在歐陸生產肥料。但其他同為能源密集型產業則選擇觀望，以研判是否繼續減產。

全球最大肥料商之一的挪威雅苒國際集團（Yara International）表示其目前歐洲氨產能為65％，逾三分之一產能主要在下半年被削減。氨是肥料的重要成分。

商品分析公司CRU指雅苒的產能削減幅度，跟其他歐洲肥料商差不多。目前歐洲肥料業整體產量占其總產能約63％，比率明顯高於10月初的約37％。

但許多歐洲製造業者仍縮減產量，因為目前價位仍高於俄烏戰爭前水準的天然氣，是生產像肥料和其他化學品的關鍵原料，也是鋼鐵、工業用玻璃和紡織等能源密集型產業所依賴的重要能源。

戰爭令天然氣價飆漲後，許多歐洲製造商就大幅削減產量或關閉生產線，以免能源價高漲而嚴重侵蝕獲利或甚至虧損。

歐洲天然氣價近幾周急跌，因為目前歐陸天氣比較溫和而沒增加取暖需求，與歐洲天然氣儲藏量接近飽和。

目前歐洲天然氣報價基準是每千度（MWh）約115歐元，遠低於8月底的近350歐元。

由於數百歐元的氣價對製造業是極大負擔，許多製造商無法把龐大的能源成本轉嫁給消費者而停產。這影響對肥料業尤其明顯，許多農民拒絕購買昂貴肥料而乾脆不用，雖然肥料業者恢復部份產能，但目前氣價仍遠高戰前水準，因此部份業者表示要繼續停產一段時間。

而且對肥料乃至其他製造業的另一挑戰，是憂慮經濟衰退打擊需求，即使氣價走低，也不敢貿然恢復生產。

歐洲最大鋼鐵集團安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）9月因電價高漲和需求疲弱而關閉二座德國廠，目前未有恢復生產計劃。