新疆庫爾勒市近幾個月來因疫情反覆，嚴格實施封控、靜態管理引發民怨，最近又有病例被從隔離的方艙治療點送醫後，醫治無效死亡。更引來猜測，庫爾勒市當局9日已出面強調正依規依法開展全面調查，與親屬情緒安撫等相關工作，並呼籲網民「理性發聲，客觀評論」。

新疆庫爾勒市融媒體中心消息，庫爾勒市疫情防控工作指揮部9日發布公告：2022年11月2日凌晨5時44分許，庫爾勒市民郭某某從方艙治療點送醫後醫治無效死亡。事件發生後，庫爾勒市委、市人民政府高度重視，已成立了由衛健、公安、紀檢監察等部門組成的專項調查組，正在依規依法開展全面調查，同時安排市、街道、社區負責人入戶開展親屬情緒安撫等相關工作。

消息稱，庫爾勒市委、市人民政府將本著實事求是、客觀公正的原則，盡快查清相關事實，並對相關責任人依法依規處理。感謝廣大社會公眾和線民的關心關注，這是對該市工作強有力的監督和鞭策。同時請廣大網民理性發聲，客觀評論。

新疆庫爾勒在今年夏天，因疫情有部分地區遭關閉超過40天，對於居民的封鎖和起訴，引發無法得到基本生活保障的民怨，和網路的聲援，後來新疆庫爾勒市當局公開道歉坦承封控範圍有過大之處，直到9月底、10月初才慢慢全面解封。