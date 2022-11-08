德國9月工業生產 月增0.6％優預期 03:302022/11/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局7日公布，9月工業生產月增0.6％，增幅意外大於《路透》訪調分析師預估的月增0.2％，但能源密集產業的產能仍跌0.9％。至於8月的數據，統計局從原先公布的月跌0.8％下修到月跌1.2％。 「義新歐」中歐班列對德進出口年均增速64.7％ 與美不同調 德國對華政策務實合作 G7外長會議在德國登場 要求和平解決台灣問題 #月增 #工業生產 #德國 #優預期 #德國聯邦統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 G7外長會議 要求和平解決兩岸問題 04:102022/11/05 焦點新聞 蕭茲訪華尋商機 歐盟現戰略分歧 04:102022/11/05 產業財經 七國集團外長在德國開會 協調應對中國投資 12:422022/11/04 財經 習近平會見德國總理蕭茲 隨行CEO名單凸顯合作 12:242022/11/04 兩岸 G7外長會議 經貿聚焦對中投資 04:102022/11/05 財經要聞 《電子零件》立凱10月營收飆新高 前10月增1.36倍 16:592022/11/07 財經 蕭茲到訪 大陸宣布採購140架法德合資空巴客機 04:102022/11/05 產業財經 蕭茲：改變台灣現狀 必須和平或雙方同意 04:102022/11/05 國際大事 社評／蕭茲決定走自己的路 04:102022/11/07 焦點新聞 長榮航闢新航點 鎖定3客源 04:102022/11/05 財經要聞 蕭茲今訪華 陸學者：釋放中德加強經貿合作訊號 11:262022/11/04 兩岸 普丁猛攻撐不住！德國巨頭每天暴虧32億 驚人結局曝光 15:032022/11/04 財經 長榮慕尼黑首航成功 明年拚恢復8成旅客 12:322022/11/04 生活 台灣插旗德國第2航點 慕尼黑機場迎長榮首班機 11:252022/11/04 國際 桃機轉型 搶當亞洲中轉樞紐 04:102022/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。