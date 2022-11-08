德國聯邦統計局7日公布，9月工業生產月增0.6％，增幅意外大於《路透》訪調分析師預估的月增0.2％，但能源密集產業的產能仍跌0.9％。至於8月的數據，統計局從原先公布的月跌0.8％下修到月跌1.2％。

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