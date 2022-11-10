據中汽協10日消息顯示，大陸10月份汽車產銷分別完成259.9萬輛和250.5萬輛，年增分別為11.1％和6.9％，但較9月份分別下降2.7％和4.0％。

上海證券報10日報導，中汽協對此表示，受到新冠疫情多發、散發等影響，10月終端市場承受壓力，生產供給比9月略有下降。但由於車輛購置稅減徵政策的持續發力，與上年同期相比，汽車產銷量仍保持增長形勢。

總計今年1至10月，大陸汽車產銷分別為2,224.2萬輛和2,197.5萬輛，年增7.9％和4.6％，增速較1至9月分別擴大0.5和0.3個百分點。

另外，10月份，大陸新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，年增分別為87.6％和81.7％，市場占有率達到28.5％。今年1至10月，大陸新能源汽車產銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，年增長均為1.1倍，市場占有率達到24％。

出口方面，大陸10月份汽車企業出口創下歷史新高，達到33.7萬輛，月增12.3％，年增46％。總計1至10月，大陸車企出口245.6萬輛，年增54.1％。新能源汽車出口49.9萬輛，年增96.7％。

分車型來看，乘用車10月份出口27.9萬輛，月增11.6％，年增40.7％；商用車出口5.9萬輛，月增15.5％，年增77.5％。新能源汽車出口10.9萬輛，月增1.2倍，年增81.2％。