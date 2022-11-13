德國黑瑟巴特夫婦來台旅遊時，因不熟台8線中橫公路關原搶修段路況及放行時段受困山區，所幸在合歡派出所員警協助下，2人找到地方車宿，且有警方提供的特產充飢，順利渡過一晚，也成功於隔天放行時段下山。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自德國的黑瑟巴特夫婦日前來台旅遊，因不熟台8線中橫公路關原搶修段路況及放行時段，於傍晚受困山區，所幸在合歡派出所員警與新城警分局外事警員協助下，2人找到地方車宿，且有警方提供的特產充飢，順利渡過一晚，也成功於隔天放行時段下山。

中橫公路117.4公里處今年4月大規模坍方後，公路總局在114.6公里至120.6公里處（關原至金馬隧道東端段）設置管制哨，每天開放3個通行時段，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時、下午3時至3時30分，其餘時段封閉搶修；黑瑟巴特夫婦日前來台環島旅遊時，不知該路段狀況，以致傍晚5時欲從南投清境要前往花蓮住宿時，被困在台114.6公里的合歡派出所管制站，無法通過坍方災區。

由於黑瑟巴特夫妻當時已透過訂房網站向花蓮旅宿業者預訂房間，卻因受困在管制段無法入住，便向派出所借用所內wifi上網取消訂房，儘管2人拼命用英語向員警說明，卻因「鏗鏘有力」的德國腔英文，讓員警聽的「霧煞煞」，最後只好求助新城分警局外事警員許權印進行空中翻譯。

許權印得知黑瑟巴特夫婦的困境後與該旅宿業者聯繫，幫助2人取消受困當日的訂房，且得知他們願意先以車宿度過一晚後，由合歡所警員賴彼得帶領至管制哨附近的大平台休息。

不過管制哨附近沒有店家及超商，黑瑟巴特夫婦晚餐沒有下落，賴彼得帶他們至大平台休憩後，便返回派出所，將遊客寄來的各地名產整理成一袋，連同關原加油站的雲端肉粽，一併送去給2人享用，並提醒他們隔天上午7時是管制哨首梯放行時段，屆時會有員警前往對所有車宿遊客morning call，請他們不用擔心。

賴彼得暖心的舉動，讓黑瑟巴特夫婦受寵若驚地歡喜不已，頻對他表達滿滿的感激，認為此次旅遊能獲得台灣警民熱情且慷慨的幫助，實在是難得可貴的經驗；2人最後也在員警帶領下，順利下山繼續旅程。

新城警分局表示，許權印是台大外文系的高材生，從事警職前，曾擔任數年的電影、電視外語字幕翻譯員，長年聽取各國電影電視演員語音，因此黑瑟巴特夫婦的日耳曼腔英文對他來說，可說是小菜一碟。