德國總理蕭茲結束訪中行程，中德關係再起波瀾。德國政府日前阻止中國對國內兩家半導體製造商的投資後，如今再傳出，被稱為德國「中國城」的杜伊斯堡（Duisburg）也暫停與中國電信設備廠華為的「智慧城市」合作案。該市官員表示，暫停的部分原因是北京與莫斯科的關係，讓歐洲各國普遍感到失望。

根據《南華早報》報導，德國杜伊斯堡2018年與華為簽署備忘錄，雙方合作目標是讓杜伊斯堡從傳統工業城轉型為服務導向的智慧城市，利用華為先進的第5代行動通訊技術，助其港口物流、公共管理、教育、交通基礎設施的現代化。但杜伊斯堡與華為合作協議在上個月到期後，就被該市府從官網撤下。

杜伊斯堡市長林克（Sören Link）辦公室發言人費爾勒斯（Falco Firlus）透露，目前與華為的合作全都暫停，等待聯邦政府明年發表的新中國政策。報導稱，新中國政策可能將建議德國與中國企業往來要有更嚴厲態度。

報導指出，這表明杜伊斯堡過去以中國「通往歐洲大門」自居、並對中國投資廣開大門的政策出現轉彎。

研究華為對杜伊斯堡投資的德國智庫「墨卡托中國研究所（MERICS）」學者赫邁迪（Antonia Hmaidi）則強調，杜伊斯堡與華為的夥伴關係不太可能恢復，華為被列入美國貿易黑名單後，已成為非常沒有吸引力的夥伴。

Antonia Hmaidi更透露，杜伊斯堡過去對中國的投資言過其實，甚至連最初的承諾都沒兌現。