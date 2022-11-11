台灣邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，航空雙雄整體客運收入較去年同期大幅成長，也較上月增加3成左右，隨著航班逐步增加，客收可望持續恢復。長榮航(2618)10月合併營收達119.57億元，年增15.28％，客運營收為41.95億元，月增26.15％，年增740.09％；華航(2610)10月合併營業收入為125.05億元，月增4.17％，年減16.33％，客運收入為31.55億元，月增32.83％，年增568.43％。

長榮航6月起航班逐漸恢復，客運營收逐月成長，今年前10個月客運營收年增169.58％；10月貨運營收月減2.25％，但今年前10個月貨運營收仍年增24.66％。

長榮航在疫情爆發之前，越太平洋轉機航網規模已具備強韌競爭力，在疫後市場穩健恢復，航班數則以倍數成長，其中北美、東南亞及歐洲航線恢復速度最快。北美及東南亞航線將持續增班，第四季北美將達每周飛航58班，東南亞則可提供每周近100班的飛航服務，預計明年第二季皆可恢復至疫前班次規模；歐洲航線在日前米蘭及慕尼黑開航後，航班數已達到每周30班，甚至更超越疫情前的班次水準，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，將可促進轉機客流，並加速區域航線的航班恢復。

華航客運能逐步恢復且市場需求轉強，整體客運收入較去年同期大幅成長；貨運部分，10月貨運收入為85.77億元，年減37.46％，主因為下半年整體消費力道下降以及庫存仍待消化等因素，然華航仍以靈敏的貨運策略繳出千億成績。

10月華航全線客運成長，並以東北亞地區較去年同期成長最多，大洋洲地區增班策略也奏效，並恢復布里斯本-奧克蘭航班載客，致使客運收入較前月增幅最大。華航看準市場需求，增加全線班次密集度，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線每周飛航約130班，部分航線並陸續恢復至疫情前班次，12月起松山-東京羽田航線增為每日2班，桃園-札幌增為每日1班，而桃園-名古屋航線也將逐步增班，此外桃園-廣島、桃園-高松預計1月起分別復飛每周4班。另外華航12月1日起菲律賓宿霧開航，以及明年1月越南峴港、泰國清邁接力上線，皆有望挹注客運營收。