受到日圓長期處於弱勢影響，日本10月進口金額大增，甚至較去年同期多出一半以上。因此，再次造成貿易逆差，至少已連續一年都是赤字。

在進口成本大增之下，對日企而言，不能順利轉嫁出去的話，自己獲利將受打擊。至於對日本民眾來說，尤其是上班族，若公司沒給加薪，要維持每日的生計也會蠻吃力的。

根據日本官方17日資料，當地10月出口年增25.3%，其中以汽車、晶片還有電子零組件，賣到海外最多。同時，出口也是繼9月增加28.9%之後，連續第20個月成長。

出口表現雖傲人，但進口增幅卻更是驚人。在原油、煤炭以及液化天然氣大漲推升下，日本10月進口金額大增53.5%，已連續21個月上揚。所以，也導致當月貿易逆差衝高至2.16兆日圓，約155億美元，也創10月單月新高。

10月期間，因汽車與馬達狂銷，日本出口美國年增率高達36.5%。雖然汽車與音響設備賣得不錯，但出口至中國大陸才成長7.7%，可能原因是大陸嚴格抗疫與全球景氣趨緩所致。

過去幾十年以來，日本經濟一直是汽車以及電子產品在背後撐腰。但如今日圓匯價大貶，加上又維持超低利率不升息，外界憂心舶來品價格居高不下，將會衝擊到大小資源都依賴進口的日本，尤其是經濟成長方面。