央行今天公布10月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為1.541％，較9月的1.451％上升0.090個百分點；其中，除部分銀行因承做利率較低的大額企業貸款案，致資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率皆因本行9月升息，而較上月上升。另10月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為1.541％，較9月的1.456％上升0.085個百分點。

五大銀行10月新承做放款中其中購屋貸款降至472.72億元，創今年3月以來單月新低，而平均利率1.827%則是105年3月以來新高。經研處長蔡惠美表示，由於央行升息，使房市買氣較為保守！

蔡惠美表示，房市受升息、金融市場震盪和經濟前景不明，以及銀行控管風險性資產等因素，使買氣觀望。10月六都移轉棟樓呈衰退，今年5月以來營造成本年增率有下滑趨勢，對房價可能會有影響！