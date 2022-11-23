長榮航空(2618)今天舉行法說會，全球面臨高通膨衝擊，消費力的下降對於明年貨運是否產生影響，長榮航空認為，2023年航空市況呈現「客漲貨消」，長榮航貨運單位收益在2021年第四季達到高峰，2022年單位收益下行，仍高於疫情前水準；今年第一季起受惠於3架新貨機全數上線，貨量增幅約為疫情前5成，貨運承載率不管疫情前或疫情後，承載率高於業界，預期明年貨運承載率跟今年第四季差異不大，對貨運保守但不悲觀。

長榮航第三季營收352.05億元，年增36.4％，營業淨利12.58億元，年減45.5％，歸屬母公司淨利12.37億元，年增14.84％，每股盈餘0.23元；累計前三季營收986.27億元，年增41.6％，營業淨利79.29億元，年增487.8％，歸屬母公司淨利63.89億元，較去年同轉虧為盈，每股盈餘1.21元。

客運收入自2022年下半年逐月跳躍成長，而全球通膨、產品庫存及終端需求減少，貨運收入自2021年高峰逐月下行，整體來看，客機載貨航班佔比相對客機下降減少，貨機航次數則持平，今年第二季起每月營收皆達百億以上，復原態勢相對穩定。

累計今年前10月客運營收181億元，年增169.6％，載客數113萬人，年增353.6％，運能131億公里，年增83.9％，承載率51.9％，單位收益2.65元。10月客運收入地區來看，美洲占比53％、歐洲占比22％、東南占比15％、其他占比10％。

累計前10月貨運營收798億元，年增24.7％，載貨噸數72萬噸，年增2.1％，承載率87.7％，單位收益19.25元，年增18.2％。

長榮航2019年第四季總計58個航點、7808班航班，今年第四季恢復到38個航點、3278航次，預估明年第二季有44個航點，6416個航班。客運運能恢復，明年班次恢復到疫情前80％以上，不過，運能則較2019年小幅成長2~3％，主要增加廣體機及長程航線。