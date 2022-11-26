九合一地方選戰結果出爐，民進黨大敗。台大政治系副教授彭錦鵬表示，在本次大選當中，總統蔡英文完全不顧黨內紛擾，一手提名所有參選人事，這回大敗，彰顯蔡已經信用破產。

綜觀本次選舉結果，就民進黨的部分，彭錦鵬提到，像是疫苗採購黑箱與防疫政策漏洞百出，還有前新竹市長林智堅論文門等醜聞，都讓選民對蔡政府高度反感，並且各個縣市在本次大選人事布局上，「民進黨到處都是內鬥」，直到了選前半年才陸續整合。

彭錦鵬分析，就前衛福部長陳時中來說，他在投入台北市長選戰前，防疫管控狀況百出，引起國人質疑的像是防疫經費不明，且在疫苗採購上，居然敢挑戰具有高度社會信任度的慈濟基金會、台積電與鴻海集團所買的外部疫苗，最後甚至演變成民間單位所捐贈的疫苗變成救命疫苗。

除了防疫相關作法狀況連連，台北市議員王鴻薇拆穿林智堅涉及論文抄襲醜聞，當中牽涉到台大與中華大學兩校的學術倫理問題，校方更在經過縝密的調查過後，確認抄襲為真，蔡英文卻傾全黨之力，力挺林智堅。

彭錦鵬指出，從疫苗到學倫醜聞案，都讓國人對民進黨高度反感，因此在本次選舉上，原本基本盤就偏綠的縣市，像是台南、高雄、屏東，藍綠得票率也就大幅度拉近。

至於國民黨方面，彭錦鵬說，這回國民黨從基隆、桃園、嘉義、台南到高雄與屏東，由黨主席朱立倫提名徵招的候選人，從形象到專業上的表現都非常傑出，「是不容挑戰的」，而能獲得很好的投票率，成功翻轉國民黨士氣。

而在台北市長部分，彭錦鵬認為，蔣萬安在初選階段已占優勢，被提名是順理成章。無黨籍台北市長參選人黃珊珊雖有著台北市副市長的優勢，與台北市長柯文哲的背書，獲得年輕選民與知識分子的喜愛，但到了選前1個月，在「三角督」的情況下，「看起來沒有能夠贏蔣萬安跟陳時中的可能」。甚至在選前2到3周的民調來看，局面完全底定，「藍綠都歸隊了，翻轉是困難的」。

在地方大選結果確定後，2024總統大選之戰即將開打，外界好奇新北市長侯友宜是否會在任內參選，彭錦鵬表示，如果侯要參選總統，恐怕只有2到3個月的時間考慮，但前高雄市長韓國瑜投入總統大選並大敗的紀錄猶在眼前，「後座力是完全沒有辦法避免的，沒有正當性」，因此當前國民黨就只剩下朱立倫。

彭錦鵬對於朱立倫本次的表現大為肯定，他舉例，像是桃園市長選戰在一開始便主打「張善政牌」，即便當時在引起當地反感，但朱仍堅持，「表現非常傑出，抗壓性很高，展現的是國家領導級的高度」。