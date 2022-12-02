台北市長當選人蔣萬安留下一席中山、北松山立委的遺缺，將於明年1月8日補選。民進黨徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選，國民黨則徵召台北市議員王鴻薇出戰。有一份最新網路民調顯示，王鴻薇對決吳怡農，王鴻薇則以86%大幅領先吳怡農的14%。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》針對「王鴻薇VS吳怡農誰會贏？」進行網路民調，截至2日晚上7點，已有4.3萬人參與投票，王鴻薇以86%暫時領先吳怡農的14%。

支持王鴻薇的網友表示，「一定是王鴻薇當選，這麼有戰力、有能力的人」、「鴻薇是認真做事優質人才！她實實在在當議員16年了!不是空降、不是權貴子弟、不是隻小白兔！支持加油！」、「揭秘林智堅碩論案跟聲援張淑娟，這近來很有印象的兩次」、「用選票再下架民進黨，讓他們沒辦法囂張」、「只要一直播放吳怡農2分鐘影片，焦點在襪子」。

支持吳怡農的網友認為，「吳怡農態度誠懇，學經歷也很亮眼，絕對是擔任立委的好人才」、「吳怡農本人親切，人品好、學歷高、特戰的膽識，覺得是民進黨少數還不錯的」。