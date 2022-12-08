九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。對此，媒體人韋安1日就在臉書預測最後結果將是「55比45」，不過今日吳怡農拋出在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場的政策後，有網友直呼「今天松機政見出來大概是掰掰了」，引發討論。

韋安1日時在臉書預測，台北市第三選區立委補選的最後結果將是「55比45」。韋安認為「綠營若好選，早就搶破頭，而且今農非彼農，沒什麼懸念。不過，這場選舉輸贏，也關係到綠營2024的整體大局」，甚至在3日時更預測「台北的立委補選，好像勝負已定了，還沒開始就結束」。

而今日在吳怡農拋出在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場的政策後，就有網友留言回應表示「今天松機政見出來大概是掰掰了」，而韋安也按讚認同，最後也直呼「不知最後結果準不準？」