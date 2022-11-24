美股收盤走揚，台股在權值股帶動下，開高震盪收高，終場以14784點作收，上漲175.46點，漲幅1.2％，成交金額略增至2172.03億元，持續推升這波反彈以來高點。

經濟部公布零售業及餐飲業10月營業額皆創歷年同月新高，在邊境防疫管制鬆綁、疫後生活逐漸回歸正軌下，帶動內需產業各項表現。其中批發業營業額為1兆642億元，年增4.3％、連24個月正成長；零售業3,807億元，年增2.1％、連14個月正成長；餐飲業營業額769億元，年增13.8％、連6個月正成長。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於時序進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，且新興科技應用需求延續，但受終端消費動能走弱，加上客戶持續庫存調整，恐抑低拉貨力道，預估批發營業額估將降至1兆354億元至1兆680億元，年增幅恐翻黑，11月零售業營業額，也因11月假日天數較10月少，且去年振興方案基期偏高，預期營業額也將出現月減，11月餐飲業營業額仍將受到疫情弱化，聚餐、宴會等活動需求增加持續維持增加，顯示台灣目前呈現外冷內溫的現象。

美國聯準會本月初會議上連續四度升息3碼，但會議紀錄顯示，官員們普遍對在升息方面停止超前部署 ，並轉向更小、更謹慎的步驟感到滿意。美股也在相對偏鴿的氣氛中持續表現，簡伯儀認為，台股在國際氣氛仍佳，指數持續反彈，今天量能再度回到5日均量之上，大盤量價結構仍偏向多方，技術指標仍維持高檔鈍化，盤勢持續反彈的趨勢仍未改變，建議逢低仍可以偏多操作。