邊境管制及防疫措施逐步鬆綁，2年多來因疫情受創甚重的觀光類股喜迎復甦，類股指數今（30）日飆漲4.04％、收於112.35點，創7月初以來4個半月高點。其中，晶華(2707)帶量直攻漲停價236.5元至收盤，創2015年8月中以來逾7年4個月新高。

晶華受惠疫情趨穩，2022年第三季營業利益強彈登近15季高點，歸屬母公司稅後淨利2.63億元，季增達近1.98倍、但年減達82.47％，每股盈餘（EPS）2.06元，主因去年同期處分達美樂披薩墊高比較基期。前三季歸屬母公司稅後淨利6.03億元，每股盈餘4.73元。

晶華指出，若排除去年同期處分達美樂、認列稅後淨收益為14.61億元影響，第三季歸屬母公司稅後淨利年增達2.21億元或近5.2倍。前三季合併營收年增達2.24億元或36.05％，歸屬母公司稅後淨利年增1.81億元或43％，每股盈餘年增1.42元。

晶華10月自結合併營收4.99億元，月增4.09％、年增達41.27％，累計前10月合併營收44.37億元、年增達12.8％。董事長潘思亮指出，台北晶華外籍旅客迅速回流，占比自2～3％迅速回升至20％，已成長達3、4倍，10月營收已超越2019年同期表現。

展望後市，隨著單周入境上限明（1）日起調升為20萬人次、12月10日全面解除上限，可望帶動來台國際旅客持續回升。同時，疫情趨穩帶動企業尾牙聚餐需求復甦，晶華的住房、餐飲及宴會業務可望喜迎復甦，成長動能可期。