大陸逐漸鬆綁防疫措施，各地也加緊推動疫苗接種，並優化老年人接種服務。北京為老年人接種開通接駁車，廣州則上門評估身體狀況、提供陪同接種與回家服務。

北京官方5日呼籲，「請符合條件的老年人盡快接種疫苗」，儘早完成全程兩劑疫苗接種；已完成兩劑疫苗接種後滿3個月要盡快完成加強免疫，也就是第三劑接種。

北京市各區各接種點持續優化老年人接種服務，通過開通接駁車、使用移動接種車、設立老年人綠色通道、接種專場、組織上門服務等措施，最大限度為老年人提供便利，同時採用吸入用新冠病毒疫苗等不同類型疫苗接種。

廣州近兩日則開始將吸入式疫苗配送到社區衛生服務中心、在小區和村里設置流動疫苗接種點，同時為行動不便的老人提供個人服務，如上門評估身體狀況，帶著輪椅把老人接到小區門口流動點接種，再陪同回家。

由於吸入式新冠疫苗對老年人較為友善，多地陸續引入。深圳市近日新進2類新冠病毒疫苗，包括康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）和珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白疫苗（CHO細胞），並呼籲「特別是80歲以上的老年朋友們積極主動接種疫苗」。

廣州則說，該市有條件、有能力滿足吸入式新冠疫苗的大規模接種。