自動化設備檢測解決方案商倚強科(3219)2022年第三季營運動能回升，對明年展望審慎樂觀看待。倚強科股價近日於42～49.9元區間盤整，今（6）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價54.1元，回升至2個月高點，表現強於大盤。

倚強科2020年展開業務轉型，聚焦發展自動化設備檢測解決方案，去年收購Trantest公司全數股權及深圳振云51％股權，透過產業垂直整合擴大公司業務範疇，並因應產業發展趨勢投入研發5G相關應用設備測試解決方案。

倚強科2022年第三季合併營收4.99億元，季增達37.29％、但年減達51.86％，為同期次高、歷史第四高。歸屬母公司稅後淨利0.7億元，季增達96.61％、但年減達74.85％，仍為同期次高、歷史第三高，每股盈餘1.01元。

累計倚強科前三季合併營收11.62億元、年減32.25％，歸屬母公司稅後淨利1.35億元、年減達67.36％，每股盈餘1.93元，均創同期次高。10月自結合併營收1.4億元，月增達94.84％、年增10.99％，累計前10月合併營收13.02億元、年減29.27％，仍創同期次高。

倚強科董事長暨總經理張明杰先前法說時表示，去年同期客戶因疫情提前拉貨、且今年產業景氣明顯轉弱，使今年營運表現下滑。展望下半年，雖然市況景氣不確定性仍高，但預期明、後年產業景氣可望復甦，對明年營運展望仍維持審慎樂觀看法。

張明杰表示，倚強科目前主要業務為行動裝置測試設備解決方案，並複製相關經驗至非行動裝置測試設備領域，今年已接獲些許訂單，約貢獻測試設備業務營收1成。5G相關應用設備測試相關產品目前仍處於樣品送驗階段，預期要到明年下半年或後年才有較顯著貢獻。